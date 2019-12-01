La escuela primaria "Francisco I. Madero" de La Parota ya tiene su nuevo techumbre

Huetamo, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- El compromiso del gobierno municipal que dirige Pablo Varona Estrada es que ninguna escuela del municipio se quede sin un techo que proteja a los niños jóvenes del sol y la lluvia y en esta ocasión tocó el turno a la escuela primaria de la localidad de La Parota.

Los niños, maestros y padres de familia, esperaban al presidente y su equipo de trabajo para agradecer con porras y aplausos por la construcción de este techo que cambió totalmente el rostro de esta escuela de reciente construcción, ya que la antigua, estaba en malas condiciones y representaba un peligro para los niños.

En la administración pasada se benefició a esta misma escuela con un aula, para que pudieran completar el número de módulos para comenzar a dar clases en la nueva ubicación, y ahora con este techo se completa el compromiso de la administración municipal con la educación y la infraestructura educativa.