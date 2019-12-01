Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 11:18:22

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, confirmó que más de 140 personas renunciaron o fueron cesadas de sus cargos en el organismo, derivado del caso de presunta corrupción encabezado por la ex consejera presidenta Guadalupe TaddeI Zavala.

Ante medios de comunicación, la funcionaria declaró que “la era Taddei se acabó”.

Además, destacó que ahora todas las decisiones se toman por consenso en el Consejo General Electoral.

“Todo está consensuado. Es una era diferente, la era Taddei o del Clan Taddei ya se acabó. Aquí todo está siendo consensuado, todo lo platicamos, cada quien expone su punto de vista, todas las decisiones se están tomando de manera colegiada”, insistió.

Igualmente, la consejera Humphrey mencionó que no descarta que se presenten más renuncias o separaciones del cargo por irregularidades de gente cercana a la ex consejera presidenta.

“Hemos pedido a las áreas que detecten quiénes son las personas que tienen alguna irregularidad para seguir con esta limpieza que es necesaria”, refirió.