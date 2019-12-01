La educación transforma comunidades y abre oportunidades para las nuevas generaciones: Julio César Conejo Alejos

Morelos, Michoacán, a 1 de julio de 2026.– “Cuando un joven concluye sus estudios, gana él, gana su familia y gana todo nuestro municipio; ya que la educación no solo forma profesionistas, también forma ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades”, afirmó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, al acompañar a las y los egresados del Telebachillerato de la comunidad de La Luz en su ceremonia de clausura.

Ante estudiantes, docentes y familias, el alcalde señaló que la educación representa el motor del desarrollo social y económico, por lo que su administración ha mantenido un respaldo permanente al sector educativo mediante acciones que fortalecen las condiciones de aprendizaje y generan mayores oportunidades para las y los estudiantes del municipio.

Dirigiéndose a las y los jóvenes graduados, Julio César Conejo Alejos los invitó a no detener su preparación académica y a perseguir sus metas con disciplina y perseverancia. Les recordó que cada esfuerzo realizado en las aulas será una herramienta para construir un mejor proyecto de vida y contribuir al crecimiento de Morelos.

A las madres y padres de familia les expresó su reconocimiento por el respaldo incondicional que brindan a sus hijos, destacando que detrás de cada logro académico existen años de trabajo, sacrificio y acompañamiento.

Asimismo, los exhortó a seguir impulsando los sueños de las nuevas generaciones para que continúen preparándose.

El presidente municipal también reconoció la labor de las maestras y los maestros del Telebachillerato de La Luz, al señalar que su vocación y compromiso son fundamentales para formar mujeres y hombres con valores, conocimientos y sentido de responsabilidad.

Finalmente, aseguró que el Gobierno de Morelos seguirá siendo un aliado de la educación, porque un gobierno con causa invierte en las personas y entiende que el progreso del municipio comienza en las aulas, por lo que siempre apoyará e este sector con todo el compromiso porque tiene claro que invertir en educación es la mejor inversión.