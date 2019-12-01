La educación es la única herramienta real para transformar vidas y abrir puertas al futuro de la niñez: Octavio Ocampo

La educación es la única herramienta real para transformar vidas y abrir puertas al futuro de la niñez: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 17:54:19
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Epitacio Huerta, Michoacán, a 04 de julio del 2026.– Al asistir como invitado de honor y padrino a la clausura del ciclo escolar en este municipio de la región norte-oriente de la entidad, el Diputado Local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó con firmeza que la educación es la única herramienta legítima para transformar vidas, romper las barreras de la desigualdad y abrir las puertas al futuro de la niñez michoacana.

En este emotivo encuentro celebrado en la cabecera municipal, Ocampo recibió una de las distinciones más significativas al ser elegido formalmente por las y los docentes, así como por el comité de padres de familia de la emblemática Escuela Primaria “Vasco de Quiroga”, como el Padrino de la Generación de egresados de este ciclo escolar.

Ocampo manifestó su profundo agradecimiento por este nombramiento, señalando que recibir la confianza de la comunidad escolar de una institución con tanto arraigo en el municipio representa un compromiso de vida con el bienestar de las familias de Epitacio Huerta.

"Es un honor inmenso el que me han otorgado en esta entrañable escuela de Epitacio Huerta. Ser el padrino de estas niñas y niños me llena de orgullo, pero sobre todo, me compromete a seguir caminando a ras de suelo para apoyarlos. Como lo he dicho siempre, ver la sonrisa de los graduados y el sacrificio de sus padres es la mayor motivación para seguir recorriendo las regiones del estado", puntualizó.

Al concluir el acto, los directivos, maestros y familiares de los graduados felicitaron al nuevo padrino de la generación, valorando su disposición para asistir y escuchar de frente a los centros escolares en el interior del estado.

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