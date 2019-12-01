Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.– En un encuentro con maestras y maestros de los distintos niveles educativos, provenientes de más de 40 municipios, Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, abordó la importancia del magisterio en el desarrollo económico y social de las comunidades, así como los avances y pendientes en materia educativa.

Torres Piña recordó su origen como hijo de maestros rurales que participaron en las Misiones Culturales y trabajaron en 17 estados de la República, dando continuidad a la vocación social de la educación impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Destacó que, especialmente en las comunidades rurales e indígenas, las y los docentes desempeñan una labor que trasciende las aulas, al participar en la gestión de servicios públicos, infraestructura y mejores condiciones de vida para la población.

El coordinador estatal destacó los esfuerzos realizados durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para combatir la deserción escolar mediante las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Gertrudis Bocanegra, así como el programa La Escuela es Nuestra, al señalar que las dificultades económicas de las familias no deben impedir que niñas, niños y jóvenes continúen con su formación académica.

En el ámbito estatal, reconoció los avances en la estabilidad financiera y el cumplimiento del pago de salarios y prestaciones al magisterio michoacano, sin dejar de señalar que existen necesidades y demandas educativas que todavía requieren atención.

Finalmente, ante docentes de educación básica, media superior y superior, Torres Piña anunció que durante la próxima semana iniciará una serie de encuentros con universidades públicas y privadas, especialistas y académicos, para sistematizar las inquietudes ciudadanas recabadas durante los encuentros La 4T te Escucha y analizar alternativas de atención a corto, mediano y largo plazo.