La educación es el corazón de la Cuarta Transformación: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 13:44:33

Morelia, Michoacán, a 01 de septiembre de 2025.- Con el programa Échale una Mano a las Escuelas, el diputado local Juan Carlos Barragán informó que suman ya más de 900 planteles rehabilitados en Morelia, en el marco del arranque del ciclo escolar.

“El regreso a clases debe ser en espacios dignos y seguros. Por eso, junto con maestras, padres y madres de familia, seguimos trabajando en aulas, sanitarios, canchas y áreas verdes, porque la educación es el corazón de la Cuarta Transformación”, señaló Barragán.

El legislador recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha fortalecido este compromiso con la implementación de becas universales para niñas, niños y jóvenes, lo que permitirá que más estudiantes permanezcan en las aulas y tengan igualdad de oportunidades.

“Con infraestructura digna y apoyos directos, estamos construyendo un futuro más justo. La transformación también se vive en las escuelas, porque invertir en educación es invertir en el porvenir de nuestras familias y comunidades”, añadió.

Padres y madres de diversas escuelas reconocieron la importancia del programa. “Antes la escuela tenía baños en mal estado y los salones estaban descuidados; hoy nuestros hijos regresan a un lugar más limpio y seguro”, compartió la señora Teresa, madre de familia beneficiada.

Finalmente, Barragán reiteró que el programa Échale una Mano a las Escuelas seguirá llegando a más instituciones en la capital michoacana,“seguiremos trabajando mano a mano, porque queremos que nuestras hijas e hijos tengan un futuro mejor”.