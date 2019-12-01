“La Dra. Claudia Sheinbaum confirma desde Lázaro Cárdenas un proyecto de modernización con justicia social para Michoacán”: Jesús Mora

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- El presidente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, aseguró que la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Lázaro Cárdenas confirma un cambio histórico en la relación entre el desarrollo económico y los derechos sociales en el estado. “La modernización ya no es sinónimo de desigualdad. Hoy se está demostrando que se puede crecer, industrializar, exportar y crear empleo sin abandonar al pueblo”, afirmó.

Mora destacó que la Presidenta subrayó la importancia del puerto como punto neurálgico del Pacífico, no solo para México sino para los nuevos corredores comerciales internacionales, y remarcó que ese crecimiento no será excluyente ni concentrado en unos cuantos: “Nuestra Presidenta dejó claro que la época de los puertos prósperos con ciudades pobres se acabó. En Michoacán el desarrollo económico irá acompañado de justicia social, derechos laborales y bienestar para las familias”.

El dirigente señaló que esta visión contrasta con los antiguos modelos tecnocráticos que concebían la infraestructura productiva de manera aislada, mientras que ahora existe una planeación integral que incorpora movilidad, vivienda, interconexión ferroviaria, infraestructura energética y salarios dignos. “En Lázaro Cárdenas se está definiendo una lógica económica distinta: el desarrollo debe servir a la gente, no solo a las estadísticas”, señaló.

Asimismo, Mora explicó que Michoacán se encuentra en un momento estratégico: en 2026 se dispersarán en todo el país recursos sociales por más de un billón de pesos, con niñas, niños y jóvenes como principales beneficiarios, y en el estado comenzarán a entregarse las obras más importantes del sexenio, incluidos los teleféricos, el metrobús y nuevas vialidades. “Mientras algunos sectores invierten su energía en el insulto o la provocación, el gobierno está construyendo el futuro”, dijo.

El presidente de Morena en Michoacán subrayó que el puerto de Lázaro Cárdenas será una de las principales puertas de entrada del país a las nuevas cadenas globales de suministro y que eso implica desafíos, pero también oportunidades que nunca antes se habían abordado con visión de Estado. “Los trabajadores del puerto, los jóvenes técnicos, los transportistas, las familias de la costa y las empresas van a participar del desarrollo. No va a ser un proyecto para élites ni intermediarios”, afirmó.

Finalmente, Mora llamó a la ciudadanía a no perder de vista el momento histórico que vive la entidad. “Este es el Michoacán que se está perfilando: un estado conectado al mundo, con orden, con proyecto y con justicia social. Eso es lo que anunció la presidenta desde Lázaro Cárdenas, y eso es lo que Morena defiende”, concluyó.