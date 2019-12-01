La doble nacionalidad no significa doble lealtad a México: Adriana Campos Huirache, GPPRI rechaza reforma

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- La defensa de los derechos de las y los mexicanos que viven en el extranjero debe estar presente en la discusión de cualquier reforma constitucional, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache, al fijar su postura en contra de la minuta en materia de nacionalidad única.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que tener una segunda nacionalidad no significa tener dos lealtades ni hace menos mexicano a quien, por distintas circunstancias, decidió migrar a otro país, por lo que llamó a reconocer la historia, el esfuerzo y las aportaciones que durante generaciones han realizado las comunidades migrantes.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache destacó que Michoacán conoce de manera directa la realidad de la migración, pues miles de familias mantienen vínculos con paisanas y paisanos que tuvieron que dejar sus comunidades en busca de mejores oportunidades, sin que ello significara romper sus raíces ni su compromiso con México.

Recordó que las remesas y el respaldo económico de las y los migrantes representan un apoyo permanente para sus familias y comunidades, desde gastos de alimentación y educación hasta atención médica, construcción de vivienda y aportaciones para mejorar espacios en sus lugares de origen.

“Tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades. Tener otro pasaporte no hace a nadie menos mexicano”, sostuvo la coordinadora parlamentaria, al advertir que no resulta congruente reconocer públicamente a los migrantes por sus aportaciones y, al mismo tiempo, establecer nuevas condiciones para el ejercicio de determinados derechos políticos.

La legisladora también planteó que el país enfrenta otros desafíos que requieren atención, entre ellos la inseguridad, la extorsión, la desaparición de personas, la generación de oportunidades para las juventudes y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar posibles vínculos entre servidores públicos y la delincuencia organizada.

Adriana Campos Huirache sostuvo que defender la soberanía nacional y garantizar los derechos de las y los mexicanos no son objetivos contradictorios, y subrayó que la pertenencia a México no debe depender únicamente de un documento migratorio o de identidad.

La reforma avalada por el Congreso de Michoacán con 22 votos a favor y siete en contra modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal para establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante el pleno, Adriana Campos Huirache manifestó que como bancada su voto era en contra de la minuta, al considerar que la medida establece una condición adicional para el ejercicio de determinados derechos políticos y puede impactar particularmente a mexicanas y mexicanos que mantienen una doble nacionalidad.