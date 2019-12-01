“La discriminación es una amenaza que trastoca la dignidad del ser humano”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Al formalizar el convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) y el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (COEPREDV), que permite que en todas las oficinas de la CEDH se reciban denuncias y quejas por discriminación, el ombudsperson, Josué Mejía, aseguró que “La discriminación es una amenaza que trastoca la dignidad del ser humano”, por lo que en esta nueva etapa del organismo se está trabajando en prevenirla y erradicarla.

Agregó que las y los visitadores regionales han sido capacitados para atender a cualquier persona que tenga necesidad de levantar una denuncia en contra de las o los servidores públicos que cometan actos de discriminación en cualquiera de sus formas y reiteró que la defensoría del pueblo debe ser un organismo que combata con firmeza la discriminación.

Por su parte, la directora del Coepredv, Nohemí Hinojosa Castillejo, afirmó que ambas instituciones comparten la convicción de que “La dignidad humana debe ser protegida sin distinción, sin obstáculos y sin barreras geográficas”, pues son estas últimas las que muchas veces impiden que las víctimas denuncien las prácticas discriminatorias a las que se enfrentan.

De ahí la importancia de que, en todas las oficinas de la CEDH ubicadas en diversos puntos del Estado, se puedan presentar quejas o denuncias por actos discriminatorios, mismas que de inmediato serán canalizadas al Coepredv, lo que significa acercar la justicia a la ciudadanía, reducir distancias, y, obtener una respuesta rápida y efectiva.

La secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, detalló que, bajo este esquema, la CEDH funge como instancia receptora y canalizadora, mientras que el Coepredv, como órgano especializado, es el encargado de conocer, atender, sustanciar y resolver las denuncias, así como de brindar la atención correspondiente a las personas que han sido víctimas de discriminación.



Agregó que el convenio también contempla acciones de colaboración en materia de capacitación, divulgación y promoción del derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la disponibilidad de información del Coepredv en las visitadurías regionales de la CEDH.

Con este tipo de alianzas se fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ya que, cuando éstas trabajan de manera coordinada, comparten responsabilidades y colocan a las personas en el centro de sus acciones, se obtienen soluciones eficaces y humanas.