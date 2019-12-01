La democracia requiere una participación real y efectiva de la ciudadanía, y no debe convertirse en un negocio de los mismos actores políticos: Guillermo Vega

La democracia requiere una participación real y efectiva de la ciudadanía, y no debe convertirse en un negocio de los mismos actores políticos: Guillermo Vega
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 15:37:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, advirtió sobre la necesidad de endurecer los mecanismos de inspección en las asambleas municipales que buscan dar origen a nuevos partidos políticos en la entidad.

El legislador señaló que en diversos procesos se han detectado prácticas de acarreo y entrega de despensas para llenar auditorios, lo que cuestiona la legitimidad de las reuniones. 

“No basta con contar asistentes, hay que preguntarles si saben a qué van y si están conscientes de su participación”.

Subrayó que la democracia requiere una participación real y efectiva de la ciudadanía, y no debe convertirse en un negocio de los mismos actores políticos. “Si un movimiento no lleva personas comprometidas, lo que sucede es que solo existirá en papel, recibirá financiamiento público y no tendrá activismo ciudadano ni vida orgánica plena”.

En este sentido, llamó al Instituto Electoral de Querétaro a ser más enérgico al momento de conceder registros a nuevas agrupaciones políticas, verificando que las asambleas se realicen con ciudadanos libres y sin condicionamientos.

Respecto al presupuesto electoral, el diputado explicó que actualmente no se contempla un gasto extraordinario para una eventual elección judicial, sin embargo, precisó que el propio organismo electoral tiene previsto un apartado que permitiría ampliar su presupuesto en caso de que dicho proceso se lleve a cabo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Normalistas preparan marcha rumbo a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán
Automóvil se vuelca sobre circuito Cerro del Tambor en Querétaro capital
Ultiman a tiros a madre e hija en Hueyapan, Veracruz
Arranque de celos desata balacera en Coyoacán; atacó a su cuñado y pareja para después atentar contra su vida
Más información de la categoria
Normalistas preparan marcha rumbo a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán
Trump declara que cualquier país que trafique estupefacientes a EEUU "está sujeto a ataques"
Instala Sectur 120 kioskos digitales para promoción turística de Michoacán
Arranque de celos desata balacera en Coyoacán; atacó a su cuñado y pareja para después atentar contra su vida
Comentarios