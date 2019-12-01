La democracia requiere una participación real y efectiva de la ciudadanía, y no debe convertirse en un negocio de los mismos actores políticos: Guillermo Vega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 15:37:35

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de diciembre de 2025.- Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, advirtió sobre la necesidad de endurecer los mecanismos de inspección en las asambleas municipales que buscan dar origen a nuevos partidos políticos en la entidad.

El legislador señaló que en diversos procesos se han detectado prácticas de acarreo y entrega de despensas para llenar auditorios, lo que cuestiona la legitimidad de las reuniones.

“No basta con contar asistentes, hay que preguntarles si saben a qué van y si están conscientes de su participación”.

Subrayó que la democracia requiere una participación real y efectiva de la ciudadanía, y no debe convertirse en un negocio de los mismos actores políticos. “Si un movimiento no lleva personas comprometidas, lo que sucede es que solo existirá en papel, recibirá financiamiento público y no tendrá activismo ciudadano ni vida orgánica plena”.

En este sentido, llamó al Instituto Electoral de Querétaro a ser más enérgico al momento de conceder registros a nuevas agrupaciones políticas, verificando que las asambleas se realicen con ciudadanos libres y sin condicionamientos.

Respecto al presupuesto electoral, el diputado explicó que actualmente no se contempla un gasto extraordinario para una eventual elección judicial, sin embargo, precisó que el propio organismo electoral tiene previsto un apartado que permitiría ampliar su presupuesto en caso de que dicho proceso se lleve a cabo.