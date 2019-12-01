La cultura, el arte y la música  para la construcción de comunidades de paz, destaca Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 17:44:42

Morelia, Michoacán, 11 de Noviembre de 2026.- La Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez convocó a una alianza ciudadana para fortalecer comunidades con entornos de paz y desarrollo social a través del arte.

La Congresista Local, reconoció el liderazgo de Verónica Bernal

Directora General del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (MBJ), que ha logrado posicionar como un símbolo de orgullo e identidad a este Festival que ahora será la edición número 38 a partir del viernes 13 al 22 de Noviembre, en donde Asia es la protagonista de la programación cultural.

Asimismo, Brissa Arroyo celebró la reciente develación de la escultura del compositor y músico Miguel Bernal Jiménez en el Jardín de las Rosas, a 70 años de su fallecimiento.

"Es la música lo que ha permitido tender puentes de comunicación y de alianza con nuestra gente, así como los proyectos sociales y comunitarios que impulsan", dijo.

Brissa Arroyo propuso implementar una jornada ciudadana para la construcción de paz a través del arte y la cultura como instrumentos de cambio.

"Para coadyuvar a la reconstrucción del tejido social, debemos involucrarnos todas y todos, acercar el arte, la música, la cultura y nuestras tradiciones en todo el Municipio", expresó.

En ese sentido, compartió con Veronica Bernal, la importancia de este legado cultural y que se ha diversificado en

coros comunitarios para niñas, niños y jóvenes, una orquesta e instrumentos que brindan oportunidad de cambiar vidas.

Es importante mencionar que la Diputada Local Brissa Arroyo ha mantenido esta cercanía con la cultura a través de una agenda conjunta con Raúl Olmos Torres, Rector del Conservatorio de las Rosas, y por otra parte, ha respaldado el Festival Internacional de la Guitarra, entre otros.

En ese sentido, Brissa Arroyo insistió en que las nuevas generaciones deben recibir un nueva forma de convivencia, con paz, estabilidad social y un entorno en armonía, en donde les hagamos saber que se puede construir otro mundo más amable.