La Cuarta Transformación abrió camino para proteger a mujeres con cáncer: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- En Michoacán, las mujeres que enfrentan el cáncer de mama y cervicouterino invasor cuentan con un apoyo económico para continuar sus tratamientos y sostener a sus familias. Así lo destacó la diputada Giulianna Bugarini durante su participación en la tribuna del Congreso del Estado, en el marco del Mes Rosa, donde recordó que este programa nació durante el gobierno de la Cuarta Transformación y hoy se busca garantizar su permanencia en la Constitución.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política recordó que, cuando encabezó la Secretaría del Bienestar, impulsó la creación del programa que entrega 4 mil pesos mensuales a mujeres con estos diagnósticos. Explicó que la medida respondió a las dificultades económicas que enfrentan muchas pacientes, quienes además de atender su enfermedad deben pagar traslados, alimentación y otros gastos familiares.

Bugarini señaló que el Gobierno de Michoacán ha complementado estos apoyos con una inversión de 165 millones de pesos en equipos especializados y más de 16 mil mastografías gratuitas durante 2026. Añadió que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el abandono de tratamientos disminuyó del 30 al 10 por ciento, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo la atención médica y el acompañamiento económico.

Finalmente, la legisladora llamó a avanzar en la reforma promovida por Morena para elevar estos apoyos a rango constitucional e incluir a las personas cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Subrayó que el objetivo es pasar de un programa de gobierno a un derecho permanente, para que las mujeres michoacanas puedan contar con este respaldo sin depender de los cambios de administración.