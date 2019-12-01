La Costa y Tierra Caliente se pintarán de azul en el 2027: Carlos Quintana

La Costa y Tierra Caliente se pintarán de azul en el 2027: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:21:33
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.- Las regiones Costa y de Tierra Caliente de Michoacán también se pintarán de azul en el 2027, año en el que Acción Nacional corregirá el rumbo de la entidad.

Así lo aseguró Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), al continuar con las reuniones con militantes y simpatizantes en los municipios de Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Múgica.

“Las regiones Costa y de Tierra Caliente de Michoacán se pintarán de azul como todo el estado en el 2027, año en el que Acción Nacional corregirá el rumbo de la entidad, ante el fracaso de los gobiernos del cártel de Morena”, indicó Carlos Quintana.

El Jefe Estatal del PAN reiteró que todas las candidaturas para el 2027 estarán abiertas para las y los ciudadanos que deseen coadyuvar con el rescate de Michoacán, ante los malos gobiernos morenistas. 

“En Acción Nacional reiteramos que las candidaturas para el proceso electoral del 2027 estarán abiertas para las y los ciudadanos que desean el bien común de todas y todos, así como el desarrollo integral de estas dos regiones del estado”, aseguró Quintana Martínez.

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