La coordinación de Torres Piña abre espacios de diálogo entre expresiones políticas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:41:10

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.– El presidente municipal de Huandacareo, Alexis Velázquez, destacó las reuniones y acuerdos desarrollados bajo la coordinación estatal de Carlos Torres Piña, en una etapa marcada por el diálogo con liderazgos de Morena, partidos aliados y organizaciones regionales.

Velázquez señaló que, tras la definición de la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se han registrado pronunciamientos de respaldo y encuentros orientados a establecer mecanismos de colaboración entre diferentes equipos políticos.

Entre los acontecimientos recientes se encuentra el respaldo reiterado por las dirigencias nacional y estatal del Partido Verde Ecologista de México, así como la incorporación de agrupaciones que han expresado su disposición a participar en las actividades territoriales del movimiento.

El alcalde consideró importante que las distintas fuerzas mantengan abiertos los canales de comunicación y establezcan acuerdos sobre las responsabilidades organizativas que asumirán en los municipios.

Finalmente, señaló que los encuentros regionales y las asambleas informativas permitirán conocer los avances de esta etapa de coordinación política en Michoacán.