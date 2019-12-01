La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- La nueva encuesta de Algoritmo muestra una contienda cada vez más cerrada al interior de Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán. Raúl Morón Orozco conserva el primer lugar con 30% de apoyo, pero su ventaja se reduce considerablemente frente a Fabiola Alanís, quien ya registra 26% de preferencias y consolida un crecimiento que se mantiene constante desde inicios de año.

La legisladora michoacana, reconocida por su trabajo en temas de equidad, bienestar y fortalecimiento territorial del movimiento, ha dejado muy atrás al resto de las aspirantes femeninas, superándolas por más de 20 puntos.

Fuentes partidistas coinciden en que Fabiola Alanís ha sabido combinar su labor legislativa con una estrategia de cercanía: reuniones con comités municipales, recorridos en comunidades rurales y actividades de afiliación que han reforzado la estructura del partido desde abajo.

El estudio confirma que la disputa por la candidatura se perfila entre Morón y Fabiola Alanís, en un escenario donde el senador sigue al frente, pero ya no con la misma comodidad de meses atrás. La paridad, la cercanía con la militancia y la renovación interna serán factores determinantes en la próxima definición.