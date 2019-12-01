La construcción de la paz en la ciudad requiere orden, legalidad y un compromiso permanente: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- La construcción de la paz en la ciudad requiere orden, legalidad y un compromiso permanente para proteger la dignidad de las personas y preservar la tranquilidad de las familias a través del esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Puede haber grupos o personas a quienes no les guste que se ponga orden, que no les guste el respeto a las leyes; allá a ellos, pero yo no voy a permitir que esta tierra, que la ciudad de Querétaro, lo que a nosotros nos toca defender llegue justamente eso: la violencia, la delincuencia y el desorden y en eso, amigas y amigos en esa estrategia estamos todos para preservar lo más importante el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la tranquilidad de las familias”.

Al inaugurar el Congreso por los Derechos Humanos y Construcción de la Paz, Querétaro 2025 el alcalde subrayó que la paz, la tranquilidad y la dignidad de las personas dependen del respeto a la cultura de la legalidad y del cumplimiento del Estado de Derecho.

“Este principio constituye uno de los ejes centrales del Plan Orden, cuyo objetivo es que la observancia de las normas y los reglamentos preserve la convivencia social y evite que prevalezca la ley del más fuerte”.

Destacó que el personal del Municipio de Querétaro, desde las áreas de seguridad hasta la Secretaría de Gobierno y la Guardia Cívica, mantiene un esfuerzo diario para asegurar que la legalidad sea la base de la armonía y el orden en la ciudad.

Lídice Rincón Gallardo Pavón, directora de Servicios Educativos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció el trabajo que Querétaro impulsa en inclusión, igualdad y promoción de la dignidad humana.

Señaló la relevancia de proteger a niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes viven con discapacidad, y afirmó que la justicia social y el reconocimiento de la diversidad son pilares para avanzar en la construcción de la paz. También destacó la labor del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad.

“A partir de la creación del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, se identificó la necesidad de fortalecer la promoción y protección de los derechos de todas las personas que habitan la ciudad. Este enfoque permite orientar nuevas estrategias para asegurar una inclusión social efectiva, impulsar la participación ciudadana, prevenir la violencia y consolidar una cultura de paz basada en la justicia y la equidad”.

Finalmente, refirió que este Congreso representa un espacio clave para fortalecer la colaboración entre instituciones, sociedad civil, academia y ciudadanía con el objetivo de consolidar un Querétaro con paz, orden y respeto pleno a los derechos humanos.