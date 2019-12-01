La Cofradía avanza: obras con sentido, obras que dejan huella

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:16:48
Apatzingán, Michoacán, a 11 de marzo 2026.- Quedó inaugurada la pavimentación de la calle principal en La Cofradía, una obra que beneficiará directamente a 480 habitantes que viven en la comunidad más los que día a día transitan por ahí de otras comunidades, con 2,800 metros cuadrados de pavimento hidráulico y empedrado.

Durante el evento, la presidenta Fanny Arreola fue clara: esta obra no es casualidad, es parte de una estrategia política pública del gobierno.

“Primero transparencia en los recursos, segundo el uso eficiente del dinero y tercero que lo que hoy se construye sirva también a las siguientes generaciones”, señaló.

Porque cuando el dinero público se usa bien, las calles mejoran, las comunidades avanzan y el futuro se construye desde hoy.

Noventa Grados
Comentarios