Se registra aparatoso accidente en fraccionamieto Zibatá, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:24:40

El Marqués, Querétaro, a 13 de marzo 2026.- Severos daños materiales, dejó un hecho de tránsito, que se registró la mañana de este viernes, al interior del fraccionamiento Zibatá, en el municipio de El Marqués.

El aparente exceso de velocidad y la ingesta de alcohol, habría ocasionado el accidente, sobre la avenida Paseo de las Pitahayas, lo que ocasionó que el auto se subiera a una jardinera y chocara contra una enorme piedra.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que no había personas heridas, solo daños materiales.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños.