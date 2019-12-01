Riña deja a una persona sin vida, en La Pradera, en El Marqués, Querétaro

Riña deja a una persona sin vida, en La Pradera, en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:21:55
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El Marqués, Querétaro, a 13 de marzo 2026.- La mañana de este viernes, elementos de la Policía Municipal de El Marqués y servicios de emergencias, tomaron conocimiento de una riña al interior de un domicilio, que dejó como saldo a una persona sin vida.

Fue cerca de las 06:30 horas, al interior de un domicilio ubicado en la calle Cobaya, en La Pradera, en donde se registró un altercado entre al menos dos personas, sin embargo, una terminó sin vida a causa de las lesiones recibidas.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades.

Elementos de la Fiscalia, acudieron a realizar las diligencias correspondientes y la ubicación de indicios, para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

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