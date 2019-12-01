Detienen en Texcoco a sujeto armado con arma de fuego de grueso calibre tras denuncia de agresión sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:33:43

Texcoco, Estado de México, 13 de marzo del 2026.- Un hombre fue detenido en Texcoco, en el Estado de México, luego de ser encontrado en posesión de un rifle AK-47 tras una denuncia por presunta agresión sexual.

Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de Santa Cruz, donde una mujer solicitó auxilio a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la policía municipal que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, un hombre ingresó a su domicilio y abusó sexualmente de ella, tras lo cual logró escapar y pedir ayuda a las autoridades.

Los uniformados acudieron al inmueble señalado, donde localizaron al sujeto identificado como José “N”, quien se encontraba en posesión de un AK-47 de color dorado, arma que presuntamente utilizó para amenazar a la mujer.

Las autoridades indicaron que el cargador del arma estaba desabastecido.

El hombre entregó el arma y se entregó a los policías sin oponer resistencia, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.