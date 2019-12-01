Ladrones rompen vitrinas con mazos en Sanborns y se llevan celulares en la CDMX; hay un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:10:57

Ciudad de México, 13 de marzo del 2026.- Un robo se registró en una tienda Sanborns ubicada en Plaza Metrópoli Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez, donde tres sujetos ingresaron al establecimiento para romper con mazos los cristales de las vitrinas y llevarse aparatos electrónicos y teléfonos celulares.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Pedro de los Pinos donde cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los asaltantes, quien llevaba una mochila, se resbaló cuando las puertas del lugar comenzaron a cerrarse.

En otro video se observa cómo los sujetos salen del establecimiento con mochilas, cruzan la calle y posteriormente huyen en dos motocicletas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México analizaron las cámaras de la plaza y del perímetro para identificar a los responsables.

Más tarde, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, informó que fue detenido Gustavo Adolfo “N”, de 40 años, señalado como presunto participante en el robo.

El hombre fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el monto total de lo robado.