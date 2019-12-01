La ciudadanía responde; más de 780 mil refrendos vehiculares en 2 meses: Luis Navarro

La ciudadanía responde; más de 780 mil refrendos vehiculares en 2 meses: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 17:03:20
Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Durante el primer bimestre del año, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró 780 mil 40 refrendos, equivalentes a 904 millones 86 mil 274 pesos, de los cuales 60 por ciento se llevó a cabo en línea y 40 por ciento en ventanilla, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Enfatizó que la respuesta de la ciudadanía se deriva, principalmente, de dos puntos fundamentales: la confianza de la gente en las acciones de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con obras y políticas de impacto social en toda la geografía estatal, y la facilidad de pagar en línea, por medio de tarjeta de crédito o débito, acción ágil, confiable, sencilla y transparente.

Explicó que los ingresos estatales contribuyen al fortalecimiento y a la estabilidad de las finanzas públicas del estado de Michoacán, lo cual, desde luego, se traduce en estrategias, obras y políticas de gobierno que suman y multiplican el trabajo a favor de la sociedad.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, exhortó a la población a cumplir con el pago del refrendo vehicular 2026, destacando que no se cobrarán multas ni recargos hasta el 30 de abril.

Mencionó que el trámite puede realizarse en la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, desde la cual también es factible generar una orden de pago para acudir con dinero en efectivo a una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia. En el caso de las ventanillas de Recaudación, establecidas en todos los municipios, el cobro es con tarjeta de crédito o débito, pero es posible solicitar una orden de pago para trasladarse a las alternativas ya descritas, concluyó.

Noventa Grados
