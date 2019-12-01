Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 14:50:26

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- De frente al proceso electoral 2026-2027, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, convocó a fortalecer la cultura democrática y recuperar la confianza ciudadana.

La Congresista, -integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, se pronunció para que los órganos electorales procedan con transparencia, autonomía y rectitud, que puedan garantizar a la ciudadanía el valor de su voto.

Porque, -sostuvo-, la democracia no basta con instalar casillas y contar votos, también exige condiciones de igualdad para participar.

Significa que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales sin violencia, sin amenazas y sin discriminación.

Que las juventudes, las personas indígenas, con discapacidad y los sectores históricamente excluidos participen sin obstáculos.

"La democracia no puede reducirse al acto de votar cada tres o seis años. La democracia se construye todos los días, cuando una comunidad se organiza para resolver sus problemas, cuando una persona exige sus derechos, cuando las instituciones escuchan y cuando las decisiones públicas se toman pensando en el bienestar colectivo", complementó.

Brissa Arroyo se refirió a los diversos señalamientos relacionados al Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel nacional, a las posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y el ejercicio de recursos públicos, asuntos que deben investigarse y esclarecerse por las autoridades competentes, con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso.

No se trata de anticipar juicios ni de señalar culpables. Se trata de reconocer que ninguna institución pública está exenta de rendir cuentas y que la confianza ciudadana no puede darse por sentada: se construye todos los días con hechos, decisiones responsables y transparencia.

Brissa Arroyo reiteró que es urgente recuperar la confianza de la ciudadanía, poner en el centro de cada decisión a las personas porque a ellas nos debemos y, fundamentalmente recordar que como servidores públicos o representantes populares estamos para servir a la sociedad.