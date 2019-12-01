“La calidad humana es el valor agregado del trabajo que realizamos en favor de la sociedad”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán, 06 de julio de 2026.- Al presidir la firma que refrenda los convenios de colaboración entre las asociaciones civiles “Cultivando Futuros” y “Mujeres de Acero” con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), el ombudsperson, Josué Mejía, destacó que el trabajo en favor de los derechos humanos requiere compromiso, cercanía y un sentido humano que permita fortalecer la atención a las necesidades de la sociedad.

Señaló que en la CEDH se busca que el trabajo cotidiano tenga un valor agregado, y que ese valor se refleja en la calidad humana con la que se desarrollan las acciones institucionales, siempre con el objetivo de defender y promover los derechos humanos, así como contribuir a la transformación del entorno social.

Agregó que la CEDH está conformada por personas comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como con el impulso de acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el tejido social.

Reconoció que estos principios también forman parte del trabajo que desarrolla ArcelorMittal, empresa que, desde una visión humanista, ha contribuido al desarrollo comunitario, económico y social del puerto de Lázaro Cárdenas.

Reafirmó el compromiso del organismo a su cargo de continuar acompañando y fortaleciendo las acciones que desarrollan estas mujeres, a quienes reconoció por su trabajo, vocación de servicio y contribución al desarrollo de sus comunidades.

Por su parte, Edith Landa García, Coordinadora del Programa “Mujeres de Acero”, se refirió a la CEDH como una aliada del trabajo de la agrupación, cuyo objetivo es construir comunidades más justas, igualitarias y libres de violencia, en las que los derechos humanos se vivan todos los días.

Dijo que, derivado de los trabajos realizados de la mano con la CEDH, se ha fortalecido el conocimiento de los derechos humanos entre los grupos de atención prioritaria del municipio y se ha brindado acompañamiento, especialmente, a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Recordó que el desarrollo de la sociedad no sólo se mide por su crecimiento económico, sino también por el bienestar de las personas, la igualdad de oportunidades, la inclusión y el respeto a la dignidad humana, aspectos que impulsan cada día la CEDH y ArcelorMittal desde sus respectivos ámbitos de acción.

En su turno, Nadia Deysi Torres Madrigal, Directora Ejecutiva de “Cultivando Futuros”, afirmó que al refrendar esta alianza con la CEDH se compromete a convertir cada acuerdo en acciones concretas en beneficio de la población, con el propósito de fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito comunitario.

Hizo votos porque este acto se traduzca en la realización de proyectos compartidos, aprendizajes mutuos y resultados que se reflejen en la vida de quienes más lo necesitan.

La Coordinadora de Desarrollo Sostenible ArcelorMittal, María Fernanda Vázquez Zalapa, expuso que es prioridad de la empresa contar con un plan de inversión comunitaria que destina recursos económicos a programas orientados a atender necesidades prioritarias de la población y favorecer un desarrollo sostenible; sin embargo, advirtió que esto no sería suficiente si no se antepusiera el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

Mencionó que la firma de ambos convenios representa el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible, la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

La Secretaria Ejecutiva del organismo autónomo, Maricela Núñez Alcaraz, dio a conocer que el plan de trabajo conjunto contempla acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y otros grupos de atención prioritaria; así como acciones orientadas a la construcción de entornos inclusivos, accesibles y respetuosos de los derechos humanos.

Asimismo, informó que se impulsarán acciones conjuntas encaminadas a la prevención de la violencia, adicciones, acoso escolar y riesgos psicosociales, además de actividades culturales, educativas, deportivas y sociales orientadas al fortalecimiento comunitario.