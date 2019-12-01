Vuelca autobús de transporte de personal en Los Cabos, BCS; hay 3 muertos y 17 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 12:49:30

Los Cabos, Baja California Sur, a 6 de julio 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y 17 más resultaron heridas en un accidente vehicular que involucró a un autobús de transporte de personal de un hotel y un automóvil particular, en Los Cabos, Baja California Sur.

Según el Departamento de Bomberos de San José del Cabo, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la zona de Santa Anita en San José del Cabo.

Las autoridades indicaron que al llegar al sitió encontraron la unidad de transporte volcada sobre uno de sus costados, así como un vehículo blanco con severos daños.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintos hospitales de San José del Cabo, donde permanecen bajo atención médica, dos de ellas en situación crítica.

Se dio a conocer que en el operativo de rescate participó Protección Civil Municipal (PCM), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cruz Roja Mexicana, Bomberos y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).