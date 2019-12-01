Se registran 132 homicidios en México durante primer fin de semana de julio

Se registran 132 homicidios en México durante primer fin de semana de julio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 12:18:06
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- Durante el fin de semana que comprendió del 3 al 5 de julio, se registraron 132 homicidios dolosos en diferentes puntos de México, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el informe de las autoridades, los estados de Chihuahua y Sinaloa se ubicaron como las entidades con mayor incidencia de este delito, con 12 personas asesinadas en cada entidad.

Asimismo, en la Ciudad de México se cometieron 11 homicidios dolosos, de los cuales 7 ocurrieron el domingo 5 de julio.

Además, en Baja California se reportaron 10 casos. Mientras que en Guanajuato y Tabasco fueron ultimadas nueve personas por entidad.

En el Estado de México y Jalisco se registraron 7 casos, por estado; en Nuevo León, Sonora y Veracruz se cometieron 6 asesinatos cada uno.

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