La atención a los morelianos no cesará; continúan recorridos de Hugo Servín por diversas colonias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:14:27
Morelia, Mich., a 06 de noviembre de 2025.- El acercamiento con la ciudadanía es y seguirá siendo el compromiso más firme durante mi gestión, señaló el regidor Huber Hugo Servín Chávez.

Tras reunirse con vecinos de la colonia Fovissste Acueducto, el representante moreliano mencionó que escuchar a la población, es parte importante para garantizar una atención que responda a sus necesidades.
 
“Nosotros seguimos haciendo sinergia con los morelianos. Porque solo visitándolos en sus colonias, en sus casas, y escuchándolos, podemos garantizarles una mejor atención”, señaló.

En esta colonia moreliana, Hugo Servín entregó paquetes de calentador solar, bomba y tinaco, en beneficio de 20 familias, que se han sumado a los beneficiarios de otros programas sociales, como calzado escolar, despensas, láminas y más, apoyos que les han permitido mejorar su calidad de vida.

El regidor invitó a los morelianos a sumarse a estas acciones, acudiendo a la Casa de Acción Social (CAS), ubicada en la Avenida Acueducto 1720, colonia Chapultepec Oriente, frente al Santuario del Niño de la Salud, en un horario de 09:00 a 14: 00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

