La Alianza Nacional de Jubilados y Cascos Blancos exige justicia y respeto a los derechos adquiridos

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- En rueda de prensa llevada a cabo el día de hoy, integrantes del movimiento Cascos Blancos alzaron la voz en defensa de sus pensiones y exigieron el pleno respeto al Estado de Derecho frente a las recientes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, los voceros denunciaron que la publicación de la reforma al artículo 127 constitucional en el Diario Oficial de la Federación —ocurrida el pasado 10 de abril— sienta un precedente crítico en la historia jurídica del país. Explicaron que, a través de un artículo transitorio, dicha reforma se pretende aplicar de manera retroactiva en perjuicio de personas ya jubiladas y pensionadas, desconociendo convenios firmados formalmente ante las autoridades competentes y vulnerando el principio de cosa juzgada.

Aunado a lo anterior, destacaron que la previa modificación al artículo 61 constitucional tuvo como propósito restringir el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Carta Magna, limitando de forma grave las vías internas de defensa legal que tiene la ciudadanía.

Ante lo que calificaron como un cierre de puertas en la justicia nacional por el control ejercido sobre los poderes Legislativo y Judicial, la Alianza anunció que trasladará la defensa individual de sus integrantes a instancias internacionales, un proceso que prevén largo pero firme.

En el ámbito colectivo, representantes de la Alianza detallaron que han mantenido una movilización político-social pacífica con manifestaciones ante el Gobierno Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ambas Cámaras del Congreso de la Unión, congresos estatales, dependencias federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aclararon que el criterio emitido recientemente por la Consejería Jurídica del Ejecutivo —el cual ajusta los límites de las pensiones— representa únicamente un paliativo temporal. Precisaron que el problema de fondo no quedará resuelto hasta que se modifique formalmente el artículo 127, se elimine el segundo transitorio y se desvincule el tope salarial del Ejecutivo como parámetro de cálculo para sus aportaciones y beneficios.

Finalmente, ante la posibilidad de que el Ejecutivo Federal envíe una nueva iniciativa al Congreso en los próximos días, la Alianza Nacional de Jubilados y Cascos Blancos informó que tiene lista una iniciativa ciudadana integral, por lo que exigieron a las y los legisladores respaldar su propuesta al momento de debatir la reforma.

Para transparentar sus acciones, la organización puso a disposición de los medios de comunicación una carpeta documental con los oficios, cartas y peticiones entregados a las distintas autoridades a lo largo de este proceso de lucha legal y social.