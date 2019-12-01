La 4T fortalece la escucha en Huandacareo: Gaby Molina

La 4T fortalece la escucha en Huandacareo: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 15:29:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Como parte del trabajo territorial para fortalecer la organización de la Cuarta Transformación en Michoacán, Gaby Molina participó en el encuentro de diálogo y escucha con militantes, liderazgos y ciudadanía del municipio de Huandacareo, con el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña.

Con la cuantificación de resultados como la inversión cercana a los 40 millones de pesos en infraestructura educativa, además de la próxima instalación de un bachillerato y acciones de mantenimiento para seis escuelas, como parte de los esfuerzos por fortalecer la educación pública en el municipio la exsecretaria de Educación llamó a defender los trabajos de la cuarta transformación. 

La exlegisladora recordó que reconoció los programas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como las becas educativas desde primaria hasta la universidad respaldan a estudiantes y sus familias, porque  la educación es considerada en México una herramienta fundamental para transformar la vida de las comunidades.

Gaby Molina también convocó a estar atentos y organizados para apoyar el movimiento de forma digital y contrarrestar las mentiras  y compartir con nuestro amigos y familiares la verdad sobre las ventajas del trabajo que se hace en el marco del proyecto de la Cuarta Transformación a través de las redes sociales como parte de la organización ciudadana activa y comprometida.

Gaby Molina destacó la importancia de mantener la cercanía con la gente, recorrer los municipios y generar espacios de diálogo que permitan fortalecer la unidad y la organización desde las comunidades. Señaló que la transformación requiere participación, trabajo colectivo y una presencia permanente en el territorio, con la suma de quienes comparten el compromiso de seguir construyendo un proyecto de nación con justicia social y bienestar.

Más información de la categoria
Sentencian a 14 años de prisión a extorsionador de restaurantero en San Miguel de Allende, Guanajuato
Atacan con armas de fuego sucursal del Banco del Bienestar en Indaparapeo, Michoacán
Guardia Civil detiene a dos hombres con tractocamión cargado de combustible ilegal en Tarímbaro, Michoacán
Con un balazo en el pecho: Encuentran muerto a exagente del Ministerio Público dentro de un auto en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Con un balazo en el pecho: Encuentran muerto a exagente del Ministerio Público dentro de un auto en Apatzingán, Michoacán
Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas