Kúrpites una tradición cultural que nos une como pueblo: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 19:24:44

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Al reconocer el valor cultural e histórico en la danza de los Kúrpites, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, destacó que se trata de un espectáculo que une a todo un pueblo.

Brissa Arroyo asistió como invitada especial a la competencia de la danza de los Kúrpites 2026, Maringuias y Tarepetís que se realizó en la población de Nuevo San Juan Parangaricutiro.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que fue un acierto la organización por parte del Ayuntamiento y agradeció la invitación al Presidente Municipal de Nuevo Parangaricutiro, Jesús Espinoza Rochín, a quien le expresó su respaldo desde el Legislativo para consolidar internacionalmente a los Kúrpites.

Brissa Arroyo resaltó el valor cultural e histórico de esta danza que con música, pasos de baile, máscaras e irrepetibles trajes, los participantes nos recuerdan esta herencia purépecha que hoy nos da identidad.

Consideró que también contribuye a dar a conocer la gastronomía, favorece la cohesión social y armonía en nuestros pueblos, así como a dinamizar la economía local.

Los asistentes disfrutaron de esta competencia en la que se contó con las actuaciones de los Kúrpites bonitos y las cuadrillas de Kúrpites feos, representadas por los barrios de San Miguel y San Mateo, recordando también al Señor de los Milagros.