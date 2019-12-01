Kenia López Rabadán pide transparencia en selección del INE ante versiones de irregularidades

Kenia López Rabadán pide transparencia en selección del INE ante versiones de irregularidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 20:17:15
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Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su preocupación ante versiones sobre una presunta filtración de exámenes en el proceso de selección para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La legisladora señaló que, por el bien del país, lo más adecuado sería que no se haya registrado ninguna filtración, como ha trascendido de manera extraoficial en las últimas horas.

Asimismo, hizo un llamado a garantizar un proceso transparente que permita elegir a los mejores perfiles, dado que los cargos en disputa tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía.

De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, la lista de aspirantes a consejeros del INE se redujo este día a 100 personas, integradas por 50 mujeres y 50 hombres, quienes avanzaron a la etapa de entrevistas programadas.

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