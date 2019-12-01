Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 22:11:33

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, cuestionó la ausencia de legisladores de Morena durante una sesión en la Cámara de Diputados y reprochó que no acudieran a atender los asuntos parlamentarios.

Durante la jornada de este jueves 19 de noviembre, la legisladora difundió un video grabado en el salón de sesiones, en el que mostró los curules desocupados de la bancada morenista. Además, cuestionó el paradero de los 254 diputados del partido y criticó que no asistieran a trabajar.

“Vacía la Cámara de Diputados, ¿en dónde están los 254 diputados de Morena? ¿Para qué se agandallaron las curules, si no vienen a trabajar?”, declaró la legisladora panista.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, también ha señalado en distintas ocasiones la presunta ausencia de legisladores de Morena y sus aliados durante sesiones de la Cámara de Diputados.