Kenia López celebra presencia del Poder Legislativo en ceremonia en honor a Niños Héroes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:20:00

Ciudad de México, a 15 de septiembre 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró la presencia del Poder Legislativo en la ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes de Chapultepec, llevada a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025.

A través de su cuenta de X, la legisladora federal militante del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que es la primera vez en tres años que dicho Poder de la Unión tiene representación en ese evento.

“Desde hace tres años no había presencia del Poder Legislativo en esta ceremonia conmemorativa de los Niños Héroes, y es importante porque en la Cámara de Diputados se representa a la ciudadanía”, apuntó por medio de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, dijo que es “destacable que este tipo de eventos republicanos hayan regresado a nuestro país”.

El pasado 13 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria de la Ciudad de México.

En dicha ceremonia también estuvieron presentes el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, además de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.