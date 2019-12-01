Karina “N” emite disculpa pública al senador Waldo Fernández tras polémica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 20:42:38

Monterrey, Nuevo León, 7 de marzo de 2026.- Karina “N”, funcionaria del municipio de Monterrey, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública al senador Waldo Fernández González, luego de la controversia generada por los señalamientos en su contra por presunta falsedad de declaraciones y extorsión.

En el posicionamiento, la funcionaria, identificada como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que, si bien no acepta responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, considera importante dirigirse públicamente a quienes pudieron sentirse afectados por la situación.

A través del texto, Karina “N” expresó que lo ocurrido ha tenido repercusiones tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el senador Waldo Fernández y su entorno.

Asimismo, afirmó que durante los últimos días se han difundido distintas versiones sobre el caso que, según indicó, no siempre reflejan lo sucedido.

En ese sentido, reiteró que no realizó solicitudes, favores ni ejerció presión hacia instituciones o autoridades, al tiempo que manifestó su disposición para colaborar en cualquier proceso que permita esclarecer los hechos por las vías institucionales correspondientes.

La publicación se da en medio de la discusión pública que ha generado el caso y que involucra directamente al senador Waldo Fernández.