Juzgado en Línea de Morelia concluye cerca del 40 por ciento de los casos que ingresaron en poco más de un mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 09:49:55

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- A poco más de un mes de iniciar funciones, el Juzgado Civil en Línea registra 78 asuntos concluidos, como parte de los 206 recibidos desde su apertura el pasado 15 de septiembre, lo que refleja los primeros resultados de este modelo de atención judicial digital.

De acuerdo con el reporte actualizado al 23 de octubre, del total de asuntos ingresados, 145 corresponden a materia familiar y 61 a civil. En cuanto a su situación procesal, 128 se encuentran en trámite, 27 fueron desechados y 2 concluyeron por desistimiento; además, 6 están relacionados con notificaciones de interpelación.

En el mismo periodo, el órgano jurisdiccional ha emitido 37 sentencias y seis autos que resuelven, para un total de 43 asuntos concluidos.

El Juzgado en Línea forma parte de las acciones del Poder Judicial de Michoacán para aprovechar las herramientas digitales, facilitar el acceso a la justicia y ofrecer alternativas para la atención de asuntos civiles y familiares. Este modelo permite realizar procedimientos a distancia, sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Para acceder al Juzgado Civil en Línea, disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, las personas interesadas deben ingresar al Tribunal Electrónico del Poder Judicial de Michoacán, a través del siguiente enlace:

https://tribelec-citas.poderjudicialmichoacan.gob.mx/Themis/Default.aspx