Juventudes michoacanas se expresan con arte en “Ráyate con la Democracia”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 09:43:18
Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2025.  Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la expresión creativa de las juventudes, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó la convocatoria “Ráyate con la Democracia”, una iniciativa que invita a jóvenes de entre 15 y 29 años a plasmar, a través del arte urbano, su visión sobre la participación en la vida democrática de sus comunidades.

Bajo el tema “Mi participación en mi comunidad”, el IEM convoca a escuelas y ciudadanía en general para diseñar y pintar murales o grafitis que transmitan mensajes positivos y promuevan valores como la inclusión, la responsabilidad ciudadana y la convivencia democrática.

Las y los participantes podrán registrarse hasta el 21 de noviembre, y los murales se elaborarán entre el 3 de noviembre y el 5 de diciembre, con apoyo del Instituto, que proporcionará los materiales y espacios autorizados para su realización.

Posteriormente, las obras formarán parte de una galería virtual en la página oficial del IEM, así como de la difusión en redes sociales y publicaciones impresas, que reconocerán la creatividad y compromiso de las y los jóvenes michoacanos.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa y registrarse en www.iem.org.mx

Para más información, comunicarse al: (443) 322 1400, extensión 120

en Bruselas No. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, C.P. 58060, Morelia, Michoacán.

Con esta actividad, el IEM reafirma su compromiso con la educación cívica, la participación social y la promoción de espacios donde las y los jóvenes sean protagonistas de la democracia.

