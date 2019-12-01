Juventudes alzan la voz por la democracia a través del cine en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la expresión crítica a través del lenguaje audiovisual, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la premiación de la convocatoria “Exprésate en corto”, un espacio que reunió a juventudes creadoras para reflexionar sobre la democracia, el voto y la construcción de ciudadanía.

Durante el evento, se proyectaron los cortometrajes participantes en las categorías de personas realizadoras emergentes y personas realizadoras con experiencia o consolidadas, en los que las y los participantes abordaron temas como la importancia del voto informado, la participación juvenil y la vida democrática desde distintas miradas.

En su mensaje, el Consejero Presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, reconoció el valor de los mensajes transmitidos a través de los cortometrajes, destacando los símbolos, reflexiones y emociones que cada pieza genera. Señaló que estos trabajos evidencian el papel fundamental de las juventudes en la vida democrática, al tiempo que agradeció la capacidad crítica de quienes participaron para cuestionar su realidad y resignificar el voto desde nuevas perspectivas.

Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Carol Berenice Arellano Rangel, subrayó que la selección de los trabajos ganadores se realizó mediante un proceso colegiado, reconociendo la calidad, creatividad y compromiso de todas y todos los participantes, a quienes agradeció su interés por contribuir a la reflexión democrática a través del cine.

En cuanto a los resultados, en la categoría de personas realizadoras emergentes, el tercer lugar fue para “Tutorial para dialogar”, el segundo lugar para “Recuerdos de libertad” y el primer lugar para “Fake News: El valor de la información”. Por su parte, en la categoría de personas realizadoras con experiencia o consolidadas, el segundo lugar fue para “El tártaro” y el primer lugar para “El fuego en la noche”. Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas a trabajos destacados por su calidad, creatividad y aporte a la reflexión sobre la participación ciudadana y la vida democrática.

Asimismo, se contó con la participación de especialistas en el ámbito cinematográfico y la presencia de instituciones educativas, culturales y medios de comunicación, fortaleciendo el vínculo entre la educación cívica y la producción audiovisual.

Finalmente, estuvieron presentes las Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Selene Lizbeth González Medina, Silvia Verónica Mauricio Salazar y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, así como el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández. También asistieron representantes de las instituciones aliadas, entre ellas la Secretaría de Cultura de Michoacán, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Comisión Fílmica de Morelia, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Montrer y la Universidad de Morelia, así como representación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y personal del Instituto.