Justicia más cercana en región Apatzingán; inaugura Bedolla salas judiciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 20:15:20
Apatzingán, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguró las salas colegiada civil y unitaria penal del Poder Judicial de Michoacán, en la región Apatzingán, mismas que contribuirán a garantizar justicia de manera cercana, rápida y sin impunidad. 

Explicó que las magistradas y magistrados de estas salas regionales fueron elegidas por el pueblo para resolver en segunda instancia las apelaciones de aquellas personas que no estén conformes con alguna resolución y que, a su vez, su actuar estará vigilado por un Tribunal de Disciplina Judicial. 

“Descentralizamos el Poder Judicial”, destacó el mandatario, quien detalló que la ciudadanía de la región Apatzingán ya no tendrá que trasladarse hasta Morelia para acceder a la justicia, como ya también ocurre en las zonas de La Piedad, Zamora, Zitácuaro, Uruapan y Morelia.

“Tenemos que aprovechar el momento histórico de que le dimos verdaderamente una zarandeada al Poder Judicial, tenemos que demostrar que su transformación fue para bien. Estoy comprometido como gobernador a que transformemos Michoacán, los convoco a que lo hagamos juntos, es momento, ya no hay excusa porque hoy el Poder Judicial está del lado del pueblo”, sostuvo.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, informó que con estas salas se atiende el 94 por ciento de los asuntos en materia penal y el 84 por ciento de los temas civiles, familiares y mercantiles en el estado, pero que próximamente se inaugurará la sala regional de Lázaro Cárdenas para cubrir todo el territorio estatal.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; el magistrado del Tribunal de Justicia Judicial, Alfredo Flores; entre otras autoridades estatales y municipales, legisladores, juezas y jueces, y magistradas y magistrados.

