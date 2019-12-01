Justicia e instituciones, legado histórico de Ario de Rosales: Baltazar Gaona

Ario de Rosales, Michoacán, a 7 de marzo de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, participó en la conmemoración del 211 aniversario de la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, hecho histórico ocurrido el 7 de marzo de 1815 en este municipio y que marcó el nacimiento de las instituciones de justicia en el país.

Durante la ceremonia, el legislador destacó que Ario de Rosales ocupa un lugar fundamental en la historia nacional, ya que en plena lucha por la independencia los insurgentes comprendieron que la libertad debía acompañarse de instituciones que garantizaran la justicia para el nuevo país.

“Aquí no sólo se escribió una página importante de la lucha por la independencia; aquí también se sembró una de las bases del México moderno: la construcción de la justicia como fundamento de la vida pública”, expresó Gaona García.

El diputado subrayó que la instalación del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, impulsada bajo la visión de José María Morelos y Pavón, fue un acto profundamente visionario, pues mientras el país enfrentaba la guerra se sentaban las bases de un sistema de justicia propio e independiente.

“La libertad no se sostiene solamente con ideales; se sostiene con instituciones que garanticen justicia. Porque cuando hay justicia hay paz, hay confianza y hay dignidad para las personas”, puntualizó el presidente del Congreso del Estado.

En el evento participaron la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el secretario de Gobierno del Estado, Raúl Zepeda Villaseñor; el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán; la presidenta municipal de Ario, Karla Yohana Mendoza Bermúdez; el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña; así como el diputado Vicente Gómez Núñez, quienes coincidieron en destacar la importancia histórica de este acontecimiento para la consolidación del Estado de derecho en México.