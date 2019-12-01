Julio César Conejo Alejos impulsa un gobierno cercano, itinerante y de puertas abiertas en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 21:34:01

Villa Morelos, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.– En el primer año de su administración, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, reiteró que su gobierno se distingue por mantener un modelo itinerante, cercano y sin barreras entre la autoridad y la ciudadanía, con especial atención a las personas adultas mayores y a los sectores más vulnerables.

El alcalde subrayó la estrecha coordinación con el Gobierno del Estado a través del programa “unirnos”, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el cual fortalece el tejido social y garantiza atención digna a quienes más lo necesitan.

“Este programa permite que nuestras y nuestros adultos mayores se reencuentren con sus paisanos, convivan y se sientan valorados. En nuestro gobierno lo hemos asumido como una prioridad real y permanente”, enfatizó.

Julio César Conejo Alejos destacó que en Morelos no existe un gobierno de escritorio, sino un modelo activo que recorre colonias y comunidades para atender de forma directa las necesidades de la población. El llamado gobierno itinerante, dijo, ha permitido a las y los ciudadanos dialogar cara a cara con el presidente municipal, expresar sus inquietudes y constatar resultados.

“En mi gobierno no hay puerta de atrás ni despachos cerrados. Aquí el presidente no se esconde, nos gusta estar con la gente, en actos cívicos, en las escuelas, en las colonias, y así seguiremos”, afirmó.

Esta estrategia de cercanía, añadió, responde a la necesidad de revertir la desconfianza histórica entre autoridades y población. “Estamos demostrando que sí se puede gobernar escuchando, atendiendo y rindiendo cuentas en el lugar donde suceden las cosas”.

Con esta visión, el Ayuntamiento de Morelos refrenda que la voluntad política, la transparencia y la atención ciudadana seguirán siendo los ejes centrales para construir un municipio más unido, participativo y con mayor confianza en sus instituciones.