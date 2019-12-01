Julio César Conejo Alejos fortalece propuestas para Morelos en Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre 2025.– Con el firme propósito de abrir espacios de diálogo y enriquecer la agenda pública municipal, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, participó en el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática, realizado en la ciudad de Morelia y organizado por Movimiento Ciudadano.

Ante esto, el edil destacó la importancia de este tipo de encuentros, que permiten compartir experiencias, fortalecer propuestas y recoger ideas que se transformen en políticas públicas a favor de Morelos.

“Estos espacios son fundamentales para nutrirnos de las voces ciudadanas y trabajar de manera conjunta en soluciones reales para nuestro municipio”, expresó Julio César Conejo Alejos durante su intervención en este taller, que contó con una nutrida asistencia de ciudadanas y ciudadanos provenientes de distintas regiones del estado, así como alcaldes, regidores y legisladores locales, lo que permitió un intercambio plural de perspectivas.

En el evento, que fue encabezado por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, y el delegado nacional, Carlos Herrera Tello, el alcalde coincidió en la importancia de impulsar la formación democrática y la construcción colectiva de propuestas.

Por lo que, ante la presentación de la Agenda Legislativa Desde lo Local, expuesta por la diputada local Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien dio a conocer las iniciativas que se promueven en el Congreso y abrió el diálogo con diversos sectores sociales, Julio César Conejo reconoció la importancia de vincular estas propuestas con las necesidades de los municipios.

Señaló que este ejercicio de apertura y construcción colectiva permitirá fortalecer los derechos de las y los ciudadanos, al tiempo que impulsa políticas públicas más sensibles y cercanas a la realidad de Morelos.

Por último, subrayó que, a través de la participación en estos talleres, Morelos no sólo suma su voz a los temas de relevancia estatal, sino que también fortalece su visión local, avanzando hacia un municipio más democrático, participativo y cercano a la ciudadanía.