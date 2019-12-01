Juez civil de Morelia protege patrimonio y derechos de mujer adulta mayor con discapacidad

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- En un juicio ordinario civil, el tutor de una mujer adulta mayor con discapacidad solicitó la nulidad de un contrato de donación mediante el cual ella había cedido a una familiar la totalidad de su participación en un inmueble, sin reservarse bienes o derechos suficientes para garantizar su subsistencia y vivienda.

Para resolver el caso, el Juez Cuarto Civil de Morelia realizó un análisis integral de las pruebas y, de manera oficiosa, recabó elementos para conocer las condiciones en las que se encontraba la mujer. Como parte de este trabajo, realizó una inspección judicial en el domicilio donde actualmente vive y recibe cuidados de sus familiares.

El juzgador constató las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba y valoró que, debido a su edad y discapacidad, requería una protección reforzada de sus derechos. También tomó en cuenta que la donación había comprendido la totalidad de sus bienes, sin dejar a salvo lo necesario para atender sus necesidades básicas.

Con base en ello, determinó la nulidad absoluta del contrato de donación y restituyó a la mujer sus derechos de copropiedad sobre el inmueble, al considerar que el acto jurídico comprometía su patrimonio y su posibilidad de contar con lo indispensable para una vida digna.

Esta resolución refleja el trabajo de las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán para analizar cada caso de manera integral, atender las circunstancias particulares de las personas involucradas y dictar resoluciones que protejan efectivamente sus derechos. Con ello, la labor jurisdiccional contribuye a garantizar el acceso a la justicia y a brindar una protección especial a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.