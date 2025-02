Juan Pablo Celis Silva se abstendrá de votar en las ternas del TAAM

Morelia, Michoacán a 27 de febrero del 2025.- Swany Peña Reyes, tiene carrera propia y todo el derecho de contender por la magistratura del Tribunal en Materia de Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, señaló Juan Pablo Celis Silva, diputado local de Morena y esposo de la aspirante a dicho cargo.

En entrevista, el ex líder estatal del partido guinda apuntó que en su caso, se abstendrá de emitir su voto cuando se aborden los puntos referentes a la aprobación de las ternas de las cuatro salas del TAAM .

"Ella no es un apéndice mío, ella tiene carrera propia, antes de tener unidos un vínculo por el estado civil, ella ya había trabajado en el Poder Judicial, ya había trabajado en el Poder Legislativo... Yo me abstendré del voto, por lo que ella tendrá que lograr la mayoría para poder ser designada, electa como magistrada", expresó el diputado local quien aseguró que Peña Reyes cumple con la normativa que requiere el tribunal autónomo.

Indicó que está a favor de la ley que regula la reelección y el nepotismo, "yo trabajo en un poder, esto es otro poder, no es una designación, no le estoy designando yo, tiene sus méritos y no por un vínculo civil con una persona se le puede desacreditar sus logros profesionales", expresó.

Por su parte, Víctor Manríquez, diputado local de Movimiento Ciudadano, señaló que el partido de Morena debe actuar con congruencia entre su discurso y actuar, para no caer en actos de nepotismo, "aquí vamos a ver dónde es donde topa la doble moral", manifesto el ex edil de Uruapan.