Juan Pablo Celis propone crear la Semana Estatal de la Salud Mental *“La salud mental es un derecho, no un privilegio”, remarcó desde la tribuna

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2025.- Con el propósito de colocar la salud mental en el centro de las políticas públicas y promover el bienestar integral de las y los michoacanos, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una propuesta de acuerdo para instituir la Semana Estatal de la Salud Mental.

La iniciativa, explicó el legislador, está alineada con los principios del nuevo humanismo mexicano impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo eje central es poner a la persona y su bienestar en el centro de las decisiones públicas.

“La Cuarta Transformación no sólo construye infraestructura, también construye bienestar humano. Este nuevo humanismo nos enseña que gobernar es cuidar a las personas, escuchar sus necesidades y garantizar su salud integral, incluida la mental.”, expresó Celis.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas en el mundo padece algún trastorno mental, y Michoacán se encuentra entre los estados con mayor incidencia de depresión y ansiedad, afectando especialmente a los jóvenes y a las mujeres.

La propuesta plantea que la Semana Estatal de la Salud Mental se realice cada año, iniciando el lunes anterior al 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Durante esa semana se desarrollarán campañas de difusión, jornadas de orientación y espacios de atención, además de otorgar reconocimientos a profesionales e instituciones que destacan por su labor en favor del bienestar emocional.

“No hay transformación sin bienestar, ni bienestar sin salud mental. La salud emocional también es justicia social. Esta Semana Estatal será un espacio para hablar, entender y atender un tema que toca a todas las familias michoacanas.”, afirmó el diputado de Morena.

Celis destacó que la iniciativa busca romper el silencio y eliminar el estigma en torno a los trastornos mentales, fomentando una cultura de empatía, acompañamiento y prevención, en la que cuidar la mente sea parte del bienestar colectivo.

“Cuidar la mente es cuidar la vida. La Cuarta Transformación se construye con obras, pero también con sensibilidad y humanismo. El verdadero cambio está en poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas.”, subrayó.

Con esta propuesta, el diputado Juan Pablo Celis reafirma el compromiso de Morena con un gobierno más humano, solidario y cercano al pueblo, en el que la salud mental se reconozca como un derecho humano fundamental y un pilar de la transformación social que se impulsa en Michoacán y en todo el país.