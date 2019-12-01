Juan Pablo Celis impulsa desde 2025 reglamento para transparentar las adquisiciones del Congreso; reconoce iniciativa que coincide con su propuesta

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, el 7 de octubre de 2025 para expedir el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Congreso del Estado, se encuentra actualmente en comisiones para su estudio, análisis y dictamen. La propuesta busca establecer reglas claras para las contrataciones, fortalecer los controles internos y garantizar que el presupuesto legislativo se ejerza con austeridad, legalidad y transparencia.

Celis Silva destacó que contar con esta regulación permitiría prevenir compras a sobreprecio, reducir la discrecionalidad en el uso de los recursos y reforzar la rendición de cuentas, en concordancia con los principios del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, el legislador reconoció la presentación realizada este día de una nueva iniciativa para expedir un reglamento en la misma materia, al considerar que coincide con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el Poder Legislativo.

“Nos da beneplácito que más compañeras y compañeros compartan esta preocupación y presenten propuestas en la misma dirección. Las buenas iniciativas no tienen por qué quedarse guardadas en una comisión: hay que discutirlas, enriquecerlas y convertirlas en resultados para Michoacán”, expresó.

Como presidente del Comité de Administración y Control del Congreso, Celis Silva señaló que impulsará la emisión de la opinión correspondiente para contribuir al análisis de ambas propuestas y aportar elementos que permitan construir un reglamento sólido, con mejores herramientas para vigilar las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones del Poder Legislativo.

“Si exigimos transparencia, debemos poner el ejemplo. Cada peso del Congreso debe ejercerse con responsabilidad, bajo reglas claras y con mecanismos que garanticen su correcto uso. La austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser una práctica cotidiana, no solamente un discurso”, subrayó.

Finalmente, el diputado reiteró que el objetivo es avanzar hacia un marco normativo que proteja los recursos de las y los michoacanos y fortalezca la confianza ciudadana en el Congreso.

“Lo importante es que las propuestas se complementen y que logremos una regulación que cierre espacios a la discrecionalidad. Blindar el presupuesto público es una responsabilidad con la gente y una oportunidad para demostrar que el Congreso también puede predicar con el ejemplo”, concluyó.