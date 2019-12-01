Juan Carlos Barragán un aliado permanente del cuidado y bienestar animal: Morelianos

Juan Carlos Barragán un aliado permanente del cuidado y bienestar animal: Morelianos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 12:39:35
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Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2026.- Juan Carlos Barragán es reconocido por las familias morelianas como uno de los principales impulsores del cuidado y bienestar de los animales de compañía, al mantener servicios veterinarios gratuitos y esterilizaciones a bajo costo en las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano.

Para quienes han recurrido a estos espacios, el apoyo representa una oportunidad para cuidar la salud de sus perros y gatos sin que los gastos veterinarios se conviertan en un obstáculo.

“Hay veces que uno quiere llevar a sus animalitos al veterinario, pero no alcanza para todo. Que existan estos servicios nos ayuda muchísimo. Se nota cuando alguien realmente se preocupa por ellos”, comentó una Lucía.

Mientras Mario Maldonado destacó la importancia de las esterilizaciones, “es una manera de cuidarlos y también de evitar que haya tantos animalitos en la calle. Qué bueno que Barragán siga apoyando estas acciones”.

Para Valentina Díaz, el compromiso del diputado con los animales lo ha demostrado con hechos, “no se trata solamente de decir que queremos a los animales, sino de apoyarlos de verdad. Aquí tenemos un lugar al que podemos acudir y eso hace la diferencia”.

A través de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano, Barragán impulsa servicios veterinarios gratuitos y esterilizaciones a bajo costo, con el propósito de acercar alternativas accesibles a las familias y promover la tenencia responsable.

Las personas interesadas pueden acudir a Allende 1239, en el Centro Histórico de Morelia, para solicitar información sobre los servicios disponibles.

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