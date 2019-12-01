Juan Carlos Barragán transforma comunidades de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:52:20

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán continúa recorriendo comunidades de Morelia para entregar materiales y apoyar la rehabilitación de espacios públicos, ante el abandono del Ayuntamiento que mantiene en el olvido a decenas de colonias, comunidades y tenencias.

A través del programa Échale una Mano a Morelia, vecinas y vecinos se organizan junto al legislador para mejorar áreas comunes, plazas y espacios de convivencia para niñas, niños y familias.

“Mientras el Ayuntamiento no escucha ni atiende, nosotros trabajamos mano a mano con la gente para transformar sus comunidades. Aquí el pueblo no espera, se organiza”, señaló Barragán.

Lupita una vecina de la comunidad agradeció al diputado por siempre estar pendiente de las comunidades, “con el diputado avanzamos en días lo que el Ayuntamiento ignoró por años”.

Barragán reiteró que seguirá recorriendo Morelia para impulsar la recuperación de espacios públicos, fundamentales para la seguridad y la convivencia social.