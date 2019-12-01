Juan Carlos Barragán sí cumple

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2026.- Con trabajo en territorio y resultados concretos, Juan Carlos Barragán demuestra que sí cumple su palabra, llevando soluciones directamente a las colonias, comunidades y tenencias de Morelia.
A través de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano, brindan diversos servicios, ademas de asesorías y acciones de apoyo para atender necesidades concretas de las familias.
También se han impulsado acciones de apoyo social y comunitario, con atención a viviendas, espacios públicos, calles, canchas deportivas y personas que requieren apoyos específicos, llevando la gestión directamente al territorio.
“Yo empeñé mi palabra con las familias de Morelia y la palabra se cumple con hechos. No prometemos, trabajamos y resolvemos”, afirmó Barragán.
El legislador sostuvo que su compromiso es continuar colonia por colonia, comunidad por comunidad y familia por familia, porque la política debe estar en las calles y traducirse en resultados.