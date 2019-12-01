Juan Carlos Barragán sí cumple

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 11:16:58

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2026.- Con trabajo en territorio y resultados concretos, Juan Carlos Barragán demuestra que sí cumple su palabra, llevando soluciones directamente a las colonias, comunidades y tenencias de Morelia.

A través de las Casas de Atención Ciudadana Mano a Mano, brindan diversos servicios, ademas de asesorías y acciones de apoyo para atender necesidades concretas de las familias.

También se han impulsado acciones de apoyo social y comunitario, con atención a viviendas, espacios públicos, calles, canchas deportivas y personas que requieren apoyos específicos, llevando la gestión directamente al territorio.

“Yo empeñé mi palabra con las familias de Morelia y la palabra se cumple con hechos. No prometemos, trabajamos y resolvemos”, afirmó Barragán.

El legislador sostuvo que su compromiso es continuar colonia por colonia, comunidad por comunidad y familia por familia, porque la política debe estar en las calles y traducirse en resultados.