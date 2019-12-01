Juan Carlos Barragán reconoce a aseadores de calzado en su 88 aniversario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 12:02:36

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán acompañó la celebración por el 88 aniversario de la Unión Mutualista de Aseadores de Calzado, Mártires de la Independencia de Morelia, reconociendo su historia, esfuerzo y compromiso con el trabajo digno.

Barragán destacó que esta organización es parte de la identidad de la ciudad y un símbolo de constancia, honestidad y servicio a la comunidad.

“Son un ejemplo de trabajo diario y una tradición que debemos apoyar y cuidar”, expresó.

Asimismo, felicitó al Secretario General, Tomás Gutiérrez Villa, y a todas y todos sus integrantes, reconociendo su aportación a la economía local y a la vida social de Morelia.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir respaldando a los sectores trabajadores que fortalecen la historia y el desarrollo de la capital michoacana.