Juan Carlos Barragán en la cima de las encuestas para gobernar Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:50:12
Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.- Juan Carlos Barragán sigue en la cima de las diversas encuestas internas para gobernar el ayuntamiento de Morelia, las cifras lo ponen como el favorito. 

De acuerdo a la encuesta que se realizó a nivel local por la plataforma Opinión Morelia Estudios S.A. de C.V., arroja que tienen un nivel de aceptación ciudadana del 46.0 por ciento. 

De acuerdo con esta casa encuestadora se realizaron 1 mil 200 llamadas vía telefónica a personas mayores de 18 años de edad, en el lapso de 9 al 14 de enero, donde se preguntó a los ciudadanía de manera aleatoria. 

De los siguientes nombres de posibles candidatos, la encuesta derivó en, Si hoy se decidiera quién debe de ser la o el candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia, ¿A quién prefifiria usted?.  

Las respuestas de la encuesta derivó en una aceptación favorable para el diputado local Juan Carlos Barragán quién resultó con un promedio de 46.0 por ciento. 

En el segundo peldaño se encuentra Giulianna Bugarini, actual diputada local que resultó con un porcentaje de 18 por ciento. 

En el tercer lugar de esta lista se encuentra Gladyz Butanda, actual secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado con el 12 por ciento. 

El siguiente puesto en esta encuesta posiciona al actual fiscal, Carlos Torres Piña con el 11 por ciento, mientras que un 12 por ciento la ciudadanía opinó que ninguno de ellos. 

Esta encuesta, al igual que otras más que se han realizado deja entrever que al interior del partido Morena Juan Carlos Barragán tiene la mejor aceptación de los morelianos para tomas las riendas de la administración de Morelia en los próximos comicios del 2027.

